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Директор центра им. Гамалеи Гинцбург поддержал идею о введении «ковид-паспортов»

, 22:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Россия 24

Директор центра им. Гамалеи Гинцбург поддержал идею о введении «ковид-паспортов»
шприц, pixabay.com

Глава Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург вечером в пятницу, 25 декабря, назвал правильным решением введение "ковид-паспортов".

Александр Гинцбург считает, что подобный документ – это "совершенно правильная вещь", которую необходимо вводить одновременно с началом вакцинации.

По словам микробиолога, необходимо, чтобы каждый привитый от коронавирусной инфекции человек имел при себе специальный паспорт, подтверждающий, что он провакцинирован, вследствие чего на некоторое время полностью защищен от возможности заражения COVID-19.

ЕТ

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