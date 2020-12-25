Лукашенко сообщил, что не будет прививаться от коронавируса

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25 декабря 2020, 21:23 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

президент Белоруссии Александр Лукашенко, Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в пятницу, 25 декабря, заявил, что не будет прививаться от коронавируса нового типа. Политик заметил, что в данном контексте относит себя к скептикам.

Лукашенко в рамках общения с коллективом Городской детской инфекционной клинической больницы Минска отметил, что уже сообщил о своем намерении не проходить вакцинацию министру здравоохранения Белоруссии.

По словам Александра Лукашенко, в целом по республике грядущей весной планируется привить от COVID-19 около 1,2 миллиона человек. Белорусский лидер уточнил, что конкретное число будет зависеть от медиков, а также от того, "как люди пойдут на это".