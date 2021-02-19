Чешскому Минздраву могут разрешить закрывать магазины и сферу услуг без объявления ЧП

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19 февраля 2021, 17:54 Источник: eadaily.com

Прага. Фото: pixabay.com

В Чехии приняли новый закон о пандемии. Депутаты согласовали конкретную формулировку предложенного закона, заменяющего чрезвычайное положение, которое должно закончиться в конце февраля.

Новый закон позволит министерству здравоохранения закрыть магазины или запретить работу сферы услуг без объявления чрезвычайного положения. При этом государство будет обязано компенсировать компаниям и физическим лицам реальный ущерб, причиненный принятыми мерами.

Норма, которая может вступить в силу в конце февраля, теперь будет обсуждаться в Сенате.

Ранее сообщалось, что в Чехии опять ввели режим ЧС из-за коронавируса.