В Чехии опять ввели режим ЧС из-за коронавируса

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14 февраля 2021, 19:50

Чехия, фото: pixabay.com

Правительство Чехии по просьбе краевых руководителей объявило из-за сложной эпидемиологической обстановки на 14 дней режим чрезвычайной ситуации. Режим должен был завершиться в полночь на понедельник.

11 февраля, несмотря на просьбу кабмина, нижняя палата парламента Чехии отказалась продлить режим ЧС.

Глава сената Милош Выстрчил и некоторые специалисты по конституционному праву оспаривают такие действия краевых руководителей и кабмина.

Эпидемиологическая обстановка в стране ухудшается из-за распространения британского штамма коронавируса.

Ранее сообщалось, что власти Чехии считают, что пандемия COVID-19 нанесла стране больший урон, чем Вторая мировая война