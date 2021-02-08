Власти Чехии считают, что пандемия COVID-19 нанесла стране больший урон, чем Вторая мировая война

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8 февраля 2021, 14:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Mlada fronta DNES

Прага, pixabay.com

Министр образования по делам молодежи и спорта Чехии Яна Малачова выразила мнение, что пандемия коронавируса нового типа и ограничения нанесли республике больший ущерб, чем Вторая мировая война.

Глава ведомства заявила, что в связи с ограничительными мерами против распространения коронавирусной инфекции, введенными ранее на территории Чехии, вся страна остановилась.

Яна Малачова подчеркнула, что даже Вторая мировая война в свое время не нанесла республике такого урона, как COVID-19. Министр добавила, что ни в какой другой исторической ситуации в Чехии не было такого, чтобы дети не посещали учебные заведения.