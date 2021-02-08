ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Аргументы Недели В мире 13+

Власти Чехии считают, что пандемия COVID-19 нанесла стране больший урон, чем Вторая мировая война

, 14:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Mlada fronta DNES

Власти Чехии считают, что пандемия COVID-19 нанесла стране больший урон, чем Вторая мировая война
Прага, pixabay.com

Министр образования по делам молодежи и спорта Чехии Яна Малачова выразила мнение, что пандемия коронавируса нового типа и ограничения нанесли республике больший ущерб, чем Вторая мировая война.

Глава ведомства заявила, что в связи с ограничительными мерами против распространения коронавирусной инфекции, введенными ранее на территории Чехии, вся страна остановилась.

Яна Малачова подчеркнула, что даже Вторая мировая война в свое время не нанесла республике такого урона, как COVID-19. Министр добавила, что ни в какой другой исторической ситуации в Чехии не было такого, чтобы дети не посещали учебные заведения.

ЕТ

В мире

Захарова прокомментировала отказ Зеленского от использования «Спутника V» на Украине

Захарова прокомментировала отказ Зеленского от использования «Спутника V» на Украине

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала отказ президента Украины Владимира Зеленского использовать в стране российскую вакцину против коронавируса нового типа "Спутник V".

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью