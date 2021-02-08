Губернатор Московской области Воробьев заявил, что в регионе сняты все ограничения по COVID-19

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8 февраля 2021, 12:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: телеканал "360"

губернатор Московской области Андрей Воробьев, АГН Москва/Global Look Press

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в понедельник, 8 февраля, заявил, что на территории региона перестают действовать ограничения, введенные ранее в связи с коронавирусом нового типа.

В рамках совещания с зампредами правительства Московской области, которое состоялось ранее сегодня, Андрей Воробьев подчеркнул, что, по сути, все ограничения по COVID-19 на территории региона уже сняты – они остались лишь в сфере массовых мероприятий.

По словам губернатора Подмосковья, таким образом, регион переходит в обычный, штатный режим работы.