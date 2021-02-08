В России выявили менее 16 тысяч новых случаев заражения коронавирусом впервые с октября
8 февраля 2021, 10:44[ «Аргументы Недели» ]
Количество случаев заражения коронавирусом нового типа в России за минувшие сутки составило менее 16 тысяч впервые с 22 октября. Об этом заявили в понедельник в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.
Согласно последней информации, на территории РФ за прошедшие 24 часа зарегистрировали 15 916 случаев заболевания коронавирусом в 85 регионах. В оперштабе уточнили, что у 1 590 (10,0%) зараженных нет каких-либо клинических проявлений COVID-19.
В общей сложности с начала пандемии в России выявили 3 983 197 случаев заболевания.
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