В Германии могут ослабить ограничения по коронавирусу

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19 февраля 2021, 16:00 Источник: Интерфакс

Фото: сайт ГД

Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан не исключает ослабления ограничений по коронавирусу.

Он отметил, что в обществе растет потребность в отмене локдауна, «и это возможно». Шпан также заявил, что уровень заражаемости коронавирусом немного падает на фоне устойчивого роста вакцинации.

Между тем, глава института Роберта Коха Лотар Вилер считает, что уровень инфицирования COVID-19 в Германии остается неизменно высоким.

Ранее сообщалось, что в Германии локдаун из-за COVID-19 продлили до 7 марта.