В Германии продлили локдаун из-за COVID-19 до 7 марта
10 февраля 2021, 22:55[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
Вечером в среду, 10 февраля, стало известно, что локдаун на территории Германии, который был введен ранее в связи с распространением коронавируса нового типа, было решено продлить.
В документе по итогам совещания канцлера ФРГ Ангелы Меркель с регионами отмечается, что принятые ранее решения по ограничениям в связи с COVID-19 продолжают действовать. Федеральные земли скорректируют свои распоряжения и продлят их до 7 марта.
Ранее СМИ со ссылкой на заявления местных властей сообщили, что в Нижней Саксонии на северо-западе Германии четырнадцать человек из дома престарелых заразились "британским" штаммом коронавирусной инфекции после применения вакцины Pfizer.
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