В немецком доме престарелых 14 человек после вакцины заразились «британским» штаммом коронавируса
7 февраля 2021, 21:18[ «Аргументы Недели» ]Источник: Focus
СМИ со ссылкой на заявления местных властей сообщили, что в Нижней Саксонии на северо-западе Германии четырнадцать человек из дома престарелых заразились «британским» штаммом новой коронавирусной инфекции после ввода вакцины от Pfizer.
«В доме для престарелых в Бельме произошла вспышка заражения британским вариантом коронавируса B.1.1.7. У 14 постояльцев была выявлена мутация, хотя всем проживающим 25 января была сделана вторая прививка», - говорится в источнике.
Отмечается, что заболевших, а также всех сотрудников дома престарелых с членами семей поместили на карантин.
Представитель района Оснабрюк Буркхард Рипенхофф уточнил, что у всех зараженных коронавирус протекал в бессимптомной или легкой форме. По мнению врачей, это может быть связано с эффектом от вакцинации.
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