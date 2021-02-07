В немецком доме престарелых 14 человек после вакцины заразились «британским» штаммом коронавируса

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7 февраля 2021, 21:18 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Focus

мужчина, фото: pixels.com

СМИ со ссылкой на заявления местных властей сообщили, что в Нижней Саксонии на северо-западе Германии четырнадцать человек из дома престарелых заразились «британским» штаммом новой коронавирусной инфекции после ввода вакцины от Pfizer.

«В доме для престарелых в Бельме произошла вспышка заражения британским вариантом коронавируса B.1.1.7. У 14 постояльцев была выявлена мутация, хотя всем проживающим 25 января была сделана вторая прививка», - говорится в источнике.

Отмечается, что заболевших, а также всех сотрудников дома престарелых с членами семей поместили на карантин.

Представитель района Оснабрюк Буркхард Рипенхофф уточнил, что у всех зараженных коронавирус протекал в бессимптомной или легкой форме. По мнению врачей, это может быть связано с эффектом от вакцинации.