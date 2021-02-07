В посольстве РФ отреагировали на фразу премьера Литвы о «гибридном оружии» - «Спутнике V»
7 февраля 2021, 16:57[ «Аргументы Недели» ]
Посольство РФ в Литве прокомментировало слова премьер-министра Литвы Ингрид Шимоните о том, что российскую вакцину против новой коронавирусной инфекции «Спутник V» используют для распространения мирового влияния, а не для прививания россиян.
«Несмотря на волну дезинформации и подобные предвзятые заявления на всех этапах создания и начала использования вакцины, показатели "Спутник V", признанные на международной уровне, говорят сами за себя», - высказали в ведомстве.
При этом представители посольства отметили, что в России уже идет массовая вакцинация, «а в Литве?».
Отмечается, что Шимоните назвала «Спутник V» «гибридным оружием».
Ранее немецкий журналист Жак Шустер заявил, что Россия смогла удивить западные страны созданием вакцины.
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