ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Аргументы Недели В мире 13+

В посольстве РФ отреагировали на фразу премьера Литвы о «гибридном оружии» - «Спутнике V»

, 16:57 [ «Аргументы Недели» ]

В посольстве РФ отреагировали на фразу премьера Литвы о «гибридном оружии» - «Спутнике V»
вакцина, фото: Patricio Murphy/Keystone Press Agency/ globallookpress.com

Посольство РФ в Литве прокомментировало слова премьер-министра Литвы Ингрид Шимоните о том, что российскую вакцину против новой коронавирусной инфекции «Спутник V» используют для распространения мирового влияния, а не для прививания россиян.

«Несмотря на волну дезинформации и подобные предвзятые заявления на всех этапах создания и начала использования вакцины, показатели "Спутник V", признанные на международной уровне, говорят сами за себя», - высказали в ведомстве.

При этом представители посольства отметили, что в России уже идет массовая вакцинация, «а в Литве?».

Отмечается, что Шимоните назвала «Спутник V» «гибридным оружием».

Ранее немецкий журналист Жак Шустер заявил, что Россия смогла удивить западные страны созданием вакцины. 

БА

Общество

Ученые рассказали, когда россияне смогут отказаться от ношения масок

Ученые рассказали, когда россияне смогут отказаться от ношения масок

Для отмены масочного режима, принятого как одно из ограничений при пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, необходимо соблюдение ряда факторов, среди которых — наличие коллективного иммунитета и проведение вакцинации.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью