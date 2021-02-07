В посольстве РФ отреагировали на фразу премьера Литвы о «гибридном оружии» - «Спутнике V»

Аргументы Недели → В мире 13+

7 февраля 2021, 16:57 [ «Аргументы Недели» ]

вакцина, фото: Patricio Murphy/Keystone Press Agency/ globallookpress.com

Посольство РФ в Литве прокомментировало слова премьер-министра Литвы Ингрид Шимоните о том, что российскую вакцину против новой коронавирусной инфекции «Спутник V» используют для распространения мирового влияния, а не для прививания россиян.

«Несмотря на волну дезинформации и подобные предвзятые заявления на всех этапах создания и начала использования вакцины, показатели "Спутник V", признанные на международной уровне, говорят сами за себя», - высказали в ведомстве.

При этом представители посольства отметили, что в России уже идет массовая вакцинация, «а в Литве?».

Отмечается, что Шимоните назвала «Спутник V» «гибридным оружием».

Ранее немецкий журналист Жак Шустер заявил, что Россия смогла удивить западные страны созданием вакцины.