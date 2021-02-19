Немецкие ученые опасаются вспышки COVID-19 среди молодежи из-за «британского штамма»

Глава Института Роберта Коха Лотар Вилер заявил, что "британский штамм" COVID-19 все активнее распространяется по Германии. Вероятно, из-за него чаще будут заболевать не только пожилые, но и молодые люди.
Лотар Вилер подчеркнул, что новая мутация коронавируса является более заразной и, возможно, более опасной. Если этот штамм продолжит распространяться по Германии, то в ближайшие недели возникнет все больше вспышек заболевания среди молодежи, считает глава Института Роберта Коха.
Напомним, согласно наблюдениям ученых, "британский штамм" распространяется примерно в 1,7-2 раза быстрее других разновидностей коронавирусной инфекции.
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