ЕС в борьбе с британским штаммом коронавируса может использовать российские вакцины

Страны европейского континента, как и многие другие государства мира, испытывают нехватку вакцин от COVID-19. При этом члены Европейской комиссии заверяют, что британский штамм не опасен. Имеющиеся вакцины будут адаптированы под него. Специалисты уже приступили к модернизации препаратов. Однако это не уменьшает беспокойство населения государств.
На сегодняшний день известно о нескольких штаммах коронавируса в мире. Они были обнаружены не только в Англии, но также в Бразилии и ЮАР. В Роспотребнадзоре заявили, что российские вакцины «Спутник V» и «Эпиваккорона» способны побороть британский штамм. О возможности их применения уже неоднократно говорили главы европейских стран.
Выход Великобритании из ЕС пошатнул авторитет Европейской комиссии. Члены союза в большей степени полагаются только на свои усилия в борьбе с пандемией. Никто не хочет подвергать риску своё население. Вывести обсуждение вопроса борьбы с новым видом коронавируса на уровень Брюсселя пока не получается.
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