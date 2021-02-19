В Финляндии за отказ тестирования на COVID-19 людям будет грозить штраф или тюрьма

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19 февраля 2021, 13:26 Источник: РИА "Новости"

лаборатория, pixabay.com

Власти Финляндии намерены ужесточить законодательство в рамках борьбы с эпидемией COVID-19. За отказ от прохождения тестирования гражданам может грозить штраф или тюремное заключение до трех месяцев.

Министерство социального благополучия и здравоохранения внесло соответствующий законопроект в парламент в пятницу, 19 февраля.

В тексте документа подчеркивается, что в период пандемии COVID-19 региональный государственный орган может принять решение об обязательном медицинском осмотре пассажиров в аэропорту. В случае, если человек отказывается пройти тестирование, то его могут оштрафовать или даже отправить в тюрьму.

Предполагается, что данный законопроект будет принят парламентом и утвержден президентом Финляндии уже сегодня во второй половине дня и начнет действовать с 22 февраля.