В Финляндии за отказ тестирования на COVID-19 людям будет грозить штраф или тюрьма

Власти Финляндии намерены ужесточить законодательство в рамках борьбы с эпидемией COVID-19. За отказ от прохождения тестирования гражданам может грозить штраф или тюремное заключение до трех месяцев.
Министерство социального благополучия и здравоохранения внесло соответствующий законопроект в парламент в пятницу, 19 февраля.
В тексте документа подчеркивается, что в период пандемии COVID-19 региональный государственный орган может принять решение об обязательном медицинском осмотре пассажиров в аэропорту. В случае, если человек отказывается пройти тестирование, то его могут оштрафовать или даже отправить в тюрьму.
Предполагается, что данный законопроект будет принят парламентом и утвержден президентом Финляндии уже сегодня во второй половине дня и начнет действовать с 22 февраля.
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