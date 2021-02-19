Китайский блогер перечислил самые вкусные продукты в России

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19 февраля 2021, 11:49

мед, фото: pixabay.com

Блогер из Китая назвал пять самых вкусных российских продуктов и объяснил, почему их стоит попробовать. Своим мнением он поделился на портале Sohu.

Автор отметил рыбные консервы. По его словам, они значительно отличаются от китайских, в частности, ему понравился их нежный вкус и аппетитный запах жидкости, в которую погружены кусочки рыбы.

На второе место блогер поставил колбасу. Он объяснил, что ее в России изготавливают из чистого мяса без добавления крахмала. С русской колбасой в качестве закуски не заметишь, как выпьешь на несколько бокалов алкоголя больше, добавил автор.

«Самое вкусное, что мне удалось попробовать из русской выпечки, - это бисквитные вафли с медовой начинкой. Они очень тонкие и хрустящие», - признался он.

Также блогер назвал русских – мастерами производства меда, который у них один из лучших в мире, и восхитился местными конфетами.

«Не подумайте, что я преклоняюсь перед иностранщиной. Русская еда действительно вкусная. К тому же цена соответствует качеству», - заключил автор.