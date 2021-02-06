Китайский журналист назвал четыре причины любви россиян к своей стране

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6 февраля 2021, 12:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Sohu

Кремль, фото: pixels.com

Журналист из Китая заявил, что россияне обладают врожденным чувством гордости за свою страну. Он назвал четыре причины, за что можно любить Россию.

Первой причиной любви к родине автор материала назвал природу - ее разнообразие и простор. По его словам, только в России можно увидеть бескрайние сибирские леса, белоснежные Алтайские горы и величественные Кавказские горы, романтичное Балтийское море, впечатляющий ледник Булуус и Кунгурскую ледяную пещеру.

Вторая причина, по его мнению, история. Журналист считает, что Россия богата чередой радостных и горестных событий. При этом местные жители гордятся «извилистой историей» своей страны, добавил он. Публицист подчеркнул, что со временем они создали свой способ переживания невзгод: принять печаль и боль, не отчаиваться и продолжать двигаться вперед.

Еще двумя причинами любви к РФ автор назвал русский менталитет, который соединяет в себе совершенно противоположные качества, и дом – место, где они живут, и который греет и радует их душу.

Ранее китайский журналист рассказал, какие традиции русских его больше всего удивили.