Китайский журналист рассказал, какие традиции русских его больше всего удивили

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30 января 2021, 18:32 [ «Аргументы Недели» ]

валенки, фото: Konstantin Kokoshkin/Russian Look

На китайском портале Sohu перечислили некоторые повседневные привычки русских, которые могут удивить иностранцев. Одними автор восхищается, а другие вызывают у него недоумение.

Удивительно, но россияне до сих пор хранят вещи, которые вроде особо и не нужны, но могут когда-то пригодиться: банки, упаковку, старую одежду.

Странно для китайцев, но в России привыкли решать проблемы с техникой самостоятельно: сначала попробуют починить, а если не вышло, понесут мастеру.

В статье отмечается, что в России есть очень теплая обувь - валенки. Их носят, в основном, в деревнях. Но в последнее время производители стали их делать настолько интересными и красивыми, что вполне можно надеть и на какое-либо мероприятие.

Россияне очень гостеприимны, всегда предложат чай с различными сладостями, или выставят на стол все, что найдется в холодильнике. На Западе такого не увидишь.

Но странно китайцам, что, приходя в гости, надо снимать обувь и надевать предложенные тапочки. Иностранцы просто почистят уличную обувь специальной щеткой перед входом в дом.

Также автор статьи пишет, что россияне очень любят собирать ягоды, грибы, орехи и травы, несмотря на то, что это все можно купить в магазине. И потом мариновать, солить или варить варенье, чтобы потом гордиться своими запасами.

Ранее мы писали, что китаец перечислил шесть «самых удивительных» российских продуктов.