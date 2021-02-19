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Американка допустила ошибку при покупке лотерейного билета и стала долларовой миллионершей

, 09:57 Источник: UPI

Американка допустила ошибку при покупке лотерейного билета и стала долларовой миллионершей
лотерейный билет, pixabay.com

Жительница Соединенных Штатов Америки Бетти Вонг ошиблась при покупке лотерейного билета на сайте и случайно сорвала джекпот в размере двух миллионов долларов, что составляет около 148 миллионов рублей.

Бетти Вонг призналась, что довольно часто принимает участие в розыгрышах и всегда приобретает только один лотерейный билет.

В последний раз американка по ошибке купила онлайн сразу 50 билетов мгновенной лотереи и внезапно стала миллионершей. Победительница призналась, что случайно выигранные денежные средства дадут ей возможность позаботиться о своей семье.

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