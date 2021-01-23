Американец сорвал джекпот в 1 миллиард долларов

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23 января 2021, 10:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

лотерея, pixabay.com

Неизвестный американец в пятницу, 22 января, сорвал джекпот в размере 1 миллиарда долларов. Согласно последней информации организаторов игры, счастливый лотерейный билет был продан в штате Мичиган.

Уточняется, что номинальный джекпот в размере 1 миллиарда долларов (739,6 миллиона долларов наличными) уходит обладателю билета, в котором 22 января совпали все шесть номеров – белые шары 4, 26, 42, 50, 60 и золотой "мега-шар" 24". Имя счастливчика пока не сообщается.

Отмечается, что данный джекпот не побил рекорд игры 2018 года, когда обладательница билета из Южной Каролины выиграла 1,5 миллиарда долларов. Женщина пожелала остаться неизвестной.