Жительница США выиграла в лотерею из-за перегоревшей новогодней гирлянды
6 декабря 2020, 23:01[ «Аргументы Недели» ]
У жительницы американского штата Виргиния перегорели лампочки у гирлянды, и она отправилась в супермаркет за покупкой новой. Там, проникшись атмосферой праздника, она решила сыграть в лотерею и купила два билета.
Вот и случилось предновогоднее чудо! Один из них принес американке выигрыш в 171 тысячу долларов. Как она их потратит, женщина еще не решила. Она до сих пор не может поверить, что удача ей улыбнулась.
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