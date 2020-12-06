Жительница США выиграла в лотерею из-за перегоревшей новогодней гирлянды

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6 декабря 2020, 23:01 [ «Аргументы Недели» ]

гирлянда, фото: pixabay.com

У жительницы американского штата Виргиния перегорели лампочки у гирлянды, и она отправилась в супермаркет за покупкой новой. Там, проникшись атмосферой праздника, она решила сыграть в лотерею и купила два билета.

Вот и случилось предновогоднее чудо! Один из них принес американке выигрыш в 171 тысячу долларов. Как она их потратит, женщина еще не решила. Она до сих пор не может поверить, что удача ей улыбнулась.

Ранее сообщалось, что оставшийся без работы мужчина стал миллионером.