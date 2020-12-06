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Жительница США выиграла в лотерею из-за перегоревшей новогодней гирлянды

, 23:01 [ «Аргументы Недели» ]

Жительница США выиграла в лотерею из-за перегоревшей новогодней гирлянды
гирлянда, фото: pixabay.com

У жительницы американского штата Виргиния перегорели лампочки у гирлянды, и она отправилась в супермаркет за покупкой новой. Там, проникшись атмосферой праздника, она решила сыграть в лотерею и купила два билета.

Вот и случилось предновогоднее чудо! Один из них принес американке выигрыш в 171 тысячу долларов. Как она их потратит, женщина еще не решила. Она до сих пор не может поверить, что удача ей улыбнулась.

Ранее сообщалось, что оставшийся без работы мужчина стал миллионером

НС

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Власти Франции начали поиск радикальных мусульман в мечетях страны

Власти Франции начали поиск радикальных мусульман в мечетях страны

Глава МВД Франции Жеральд Дарманен сообщил, что в республике будет проведена проверка 76 мечетей на предмет распространения радикальных идей. Решение Парижа может обострить и без того бушующий почти в полную силу межконфессиональный конфликт, разгоревшийся на фоне неосторожных высказываний президента Эммануэля Макрона и убийства учителя, который показывал школьникам карикатуру на пророка Мухаммеда.

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