Оставшийся без работы мужчина стал миллионером

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16 апреля 2020, 14:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Lenta.Ru

Фото: pixabay.com

Мужчина потерял работу из-за пандемии коронавирусной инфекции, но в итоге стал обладателем более трех миллионов долларов. «Я был в стрессе из-за потери работы, но теперь я так счастлив», - признался он.

Внезапно разбогатевший житель австралийского города Аделаида признался, что купил лотерейный билет после потери работы. В итоге он стал победителем лотереи – в переводе на рубли его выигрыш составил 234,8 миллионов. Однако получить все деньги сразу счастливец не сможет. Их будут выплачивать победителю в течение 20 лет по 939,4 тысяч рублей ежемесячно. Мужчина отметил, что теперь он и его семья обеспечены на всю жизнь.

«Это невероятно! Я проверял свой счет много раз, чтобы убедиться, что правда выиграл. Это удивительное чувство», - признался он.