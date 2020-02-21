Жительница США дважды за последние 10 лет выиграла в лотерею $1 млн

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21 февраля 2020, 09:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

доллары, pixabay.com

Жительница американского штата Массачусетс Линда Суини дважды за последние 10 лет выиграла в лотерею 1 млн долларов. Согласно последним данным, удачливая женщина проживает в пригороде Бостона.

Суини купила билеты моментальной лотереи 7 декабря 2009 года и в феврале текущего года. Американка предпочла получить единовременный платеж в размере около 650 тыс. долларов до вычета налогов и отказалась от небольших, но регулярных выплат полной суммы.

Подчеркивается, что речь идет о лотерее, участникам которой не нужно угадывать числа – необходимо лишь стереть защитное поле и узнать, повезло или нет.