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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//Общество 13+

"Всех обманули", история с выигрышем лотерейного миллиарда и сказка про "Золушку-пенсионерку" из Подмосковья – грандиозная афера?

, 18:35 [ «Аргументы Недели» ]

История с выигрышем первого лотерейного миллиарда оказалась вымыслом от начала до конца и сказка про Золушку-пенсионерку из Подмосковья, в последние дни уходящего года получившей в подарок от дочери заветный лотерейный билетик, не прокатила.

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Журналистам удалось выяснить, кто на самом деле эта простая и скромная Надежда Бартош, ставшая в одночасье настоящий Рокфеллером. Итак, как показало расследование канала «Медиакиллер», вся семья Бартош плотно соприкасается со «Столото» через армянские связи, да и скромными жителями Подмосковья их точно не назовешь.

Сын «самой удачливой пенсионерки России» Алексей – владелец целого рыбного хозяйства в Тверской области. А сама «Золушка» оказалась учредителем торгового дома «Царский осетр», который торгует икорочкой и является эксклюзивным дистрибьютором на территории России продукции компании «Caviar Court food processing» Королевства Саудовской Аравии. Вот это номер, не правда ли?

Ну и еще некая информация к размышлению. ранее генеральным директором «Царского осетра» являлся некто Сергей Караогланов, который также являлся гендиректором крупного армянского торгового дома «Джармук». Любопытно, что и «Столото» владеет армянский бизнесмен и по совместительству «лотерейный король» всея Руси Армен Саркисян, а самый крупный доселе лотерейный миллионер носит характерную фамилию Бегракян.

Лотерейная миллиардерша утверждала, что в «ближайшее время ее жизнь никак не изменится, потому что он намерена продолжить деньги в развитие семейного дела». Пожалуй, это единственная правда во всей истории. Легализация миллиарда путем публичной сказки про выигрыш в лотерею – грандиозная афера, за которую вряд ли станут преследовать в нашей стране.

"Как всегда, всех обманули и никто за это даже не ответит", "Да никто и не сомневался, кто же добровольно отдаст простому человеку миллиард?", "Вот интересно, а почему Прокуратура у ним с обыском не придет, это же мошенничество в масштабах всей страны?", - комментируют новость пользователи Сети.

БИ

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