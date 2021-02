Опубликованы первые снимки с Марса после посадки Perseverance

NASA опубликовало первые кадры с Марса после успешной посадки вездехода Perseverance в районе кратера Езеро в четверг, 18 февраля. С успешной миссией сотрудников ведомства уже поздравил президент США Джо Байден.

«Семью минутами ужаса закончилось полугодовое путешествие американского марсохода Perseverance … Касание подтверждено. Perseverance в порядке, на поверхности Марса», - заявил диктор прямой трансляции, после чего в центре управления в NASA сотрудники встали со своих мест и разразились радостными аплодисментами.

Кроме того, ученые считают, что в месте, где приземлился Perseverance, 3,5 миллиарда лет назад находилось древнее озеро. Участник миссии Кена Фарли пояснила, что оно – идеальное место для жизни микробов в прошлом, и «прекрасное место, где они могли бы сохраниться и быть обнаруженными».

После удачной посадки руководитель планетологического подразделения NASA Лори Глейз отметила, что «теперь начнется веселье».

