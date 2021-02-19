Байден поздравил NASA с успешной посадкой вездехода Perseverance на Марс

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19 февраля 2021, 07:53 Источник: РИА Новости

Марс, фото: pixabay.com

Президент США Джо Байден поздравил NASA с успешной посадкой ровера Perseverance на Марс. Об этом в пятницу, 19 февраля, сообщил исполняющий обязанности руководителя ведомства Стив Джурчик.

«Приблизительно через час после посадки мне позвонил президент США и его первые слова были: "Поздравляю, парень!"», - поделился он на брифинге.

Джурчик отметил, что узнал президента по голосу и его коронному слову «парень». По его словам, Байден заявил, что гордится всей командой, и пообещал в ближайшее время поздравить всех лично, скорее всего, на этой неделе.

Perseverance совершил посадку в четверг 18 февраля в районе кратера Езеро. Аппрата долэен собрать образцы марсианского грунта.

Миссия «Марс 2020» стартовала с Земли в июле прошлого года.