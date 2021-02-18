Марсоход НАСА приземлился на красную планету 18 февраля 2021 года

Аргументы Недели → Армия 13+

18 февраля 2021, 14:00

Фото: соцсети

Наземные диспетчеры Лаборатории реактивного движения космического агентства в Пасадене, штат Калифорния, долго готовились к спуску марсохода «Персеверанс» на поверхность Марса. Требуется 11,5 минуты, чтобы сигнал, от спускаемого аппарата, достиг Земли. Посадка шестиколесного планетохода станет третьем визитом на Марс чуть более чем за неделю. Ранее два космических корабля из Объединенных Арабских Эмиратов и Китая вышли на орбиту вокруг планеты один за другим. Об этом сообщает Associated Press.

Все три миссии стартовали в июле, чтобы воспользоваться преимуществами близкого расположения Земли и Марса. Они прошли около 300 миллионов миль почти за семь месяцев.

Планетоход «Персеверанс» (англ. – «Настойчивость»), самый большой и продвинутый вездеход, когда-либо отправленный НАСА, стал девятым американским космическим объектом, успешно приземлившимся на Марсе. Марсоход с плутониевым двигателем будет изучать очень сложную по конфигурации местность размером 5 на 4 мили в поисках следов давно вымершей цивилизации. Ученые считают, что, если бы жизнь на Марсе когда-либо процветала, это произошло бы 3–4 миллиарда лет назад, когда на планете была вода в жидком состоянии.

Марсоход «Перси» (так его называют в НАСА – сокращено от «Персеверанс»), как его называют, был спроектирован для бурения с помощью своей 7-футовой (2-метровой) руки и сбора образцов горных пород, которые могут содержать признаки давно минувшей микроскопической жизни. План предполагал, что от трех до четырех десятков образцов нужно запечатать в пробирки и отложить на Марсе, чтобы их забрал марсоход и доставил домой другим ракетным кораблем с целью вернуть их на Землю уже в 2031 году.

Ученые надеются ответить на один из центральных вопросов теологии, философии и исследования космоса. Его озвучил участник исследовательского проекта Кен Уиллифорд: «Мы одни в такой огромной космической пустыне, просто летаем в космосе, или жизнь гораздо более распространена?»

Китайцы также доставят на поверхность красной планеты свой марсоход, который тоже будет искать доказательства жизни - если он благополучно спустится с орбиты в мае или июне.

НАСА описало спуск своего планетохода на поверхность Марса, как «семь минут ужаса», за которыми операторы могли только беспомощно наблюдать. Предварительно запрограммированный космический корабль был спроектирован так, чтобы войти в марсианскую атмосферу на скорости 12 100 миль в час (19 500 км в час), затем использовать парашют, чтобы замедлить его движение, далее задействовались реактивные двигатели платформы спуска, получившей наименование «небесный кран». Данный проект обошелся НАСА и Европейскому космическому агентству в 3 млрд долл.