ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Аргументы Недели В мире 13+

Россиянка спасла американских родственников от замерзания в Техасе

, 09:50 Источник: телеканал "360"

Россиянка спасла американских родственников от замерзания в Техасе
батарея, pixabay.com

Россиянка рассказала, как помогла своим внукам в Соединенных Штатах Америки справиться с последствиями морозов, которые обрушились на Техас. Женщина гостила у родственников и застала непогоду.

Россиянка по имении Лилия уточнила, что задержалась в США из-за начавшейся пандемии коронавируса. Когда в Техас пришли аномальные морозы, она побудила родственников слить воду из батарей, чтобы система отопления не перемерзла. По ее словам, большинство людей не знают, что во время холодов следует действовать именно так.

Женщина заметила, что в американских магазинах не продают одежду, которая предназначена для столь суровых морозов, однако они с семьей ранее ездили в горы и имели теплые вещи. Кроме того, россиянка вязала внукам теплы свитера. "Спасло то, что жила в России", – убеждена Лилия.

ЕТ

В мире

Аналитик Коротченко: в случае нападения Киева на ДНР и ЛНР Украина получит новую границу с республиками по Днепру

Аналитик Коротченко: в случае нападения Киева на ДНР и ЛНР Украина получит новую границу с республиками по Днепру

В случае нападения Киева на непризнанные ДНР и ЛНР Украина получит новую границу с республиками по Днепру. Соответствующий прогноз озвучил некоторое время назад Игорь Коротченко, российский военный аналитик.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью