Россиянка спасла американских родственников от замерзания в Техасе

Россиянка рассказала, как помогла своим внукам в Соединенных Штатах Америки справиться с последствиями морозов, которые обрушились на Техас. Женщина гостила у родственников и застала непогоду.
Россиянка по имении Лилия уточнила, что задержалась в США из-за начавшейся пандемии коронавируса. Когда в Техас пришли аномальные морозы, она побудила родственников слить воду из батарей, чтобы система отопления не перемерзла. По ее словам, большинство людей не знают, что во время холодов следует действовать именно так.
Женщина заметила, что в американских магазинах не продают одежду, которая предназначена для столь суровых морозов, однако они с семьей ранее ездили в горы и имели теплые вещи. Кроме того, россиянка вязала внукам теплы свитера. "Спасло то, что жила в России", – убеждена Лилия.
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