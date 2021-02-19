Жертвами морозов и снегопадов в США стали 34 человека

Число жертв морозов и непогоды в семи американских штатах к настоящему моменту возросло до 34. Соответствующую информацию предоставили в минувший четверг, 18 февраля, сотрудники телеканала CBS.
Максимальное количество погибших было выявлено в штате Техас, где в результате непогоды умерли 20 человек. Около 300 тысяч местных жителей все еще остаются без электроснабжения, а свыше 260 тысяч лишены водопроводной воды из-за снежной бури. На большей части территории штата сохраняются аномальные морозы.
Техасцы пытаются согреться в автомобилях, что в одном случае привело к отравлению угарным газом. Попытки граждан греться у каминов и газовых плит или же применять генераторы провоцируют пожары. Перед открытыми магазинами выстраиваются длинные очереди, поскольку некоторые супермаркеты не работают из-за отсутствия света.
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