Сильный снегопад в Сочи продолжается, продлено штормовое предупреждение

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18 февраля 2021, 14:51

В Сочи продлили штормовое предупреждение из-за снегопада до 18 февраля.



Буйство стихии вызвало множество изменений в жизни курорта: перебои в работе коммуникаций, автобусного сообщения, аварии. На курорте из-за непогоды временно запретили движение грузовиков.



В администрации города сообщили, что в течение недели количество осадков превысило месячную норму в два с половиной раза. В ГИБДД порекомендовали горожанам воздержаться от поездок на личном транспорте.



Сочи посетил также губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. Глава региона выслушал доклад мэра города Алексея Копайгородского и дал поручение ежечасно держать ситуацию на контроле.