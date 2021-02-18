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Аргументы Недели Происшествия 13+

Сильный снегопад в Сочи продолжается, продлено штормовое предупреждение

, 14:51

Сильный снегопад в Сочи продолжается, продлено штормовое предупреждение

В Сочи продлили штормовое предупреждение из-за снегопада до 18 февраля.

Буйство стихии вызвало множество изменений в жизни курорта: перебои в работе коммуникаций, автобусного сообщения, аварии. На курорте из-за непогоды временно запретили движение грузовиков.

В администрации города сообщили, что в течение недели количество осадков превысило месячную норму в два с половиной раза. В ГИБДД порекомендовали горожанам воздержаться от поездок на личном транспорте.

Сочи посетил также губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. Глава региона выслушал доклад мэра города Алексея Копайгородского и дал поручение ежечасно держать ситуацию на контроле.

Kub