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В Нью-Йорке произошел взрыв газа, пострадали девять человек

, 09:06 Источник: ABC

В Нью-Йорке произошел взрыв газа, пострадали девять человек
Нью-Йорк, pixabay.com

В минувший четверг, 18 февраля, в одной из квартир Нью-Йорка прогремел взрыв газа. Согласно последней информации журналистов, в результате случившегося пострадали девять человек, в частности, дети.

Уточняется, что взрыв газа произошел на втором этаже жилого дома, который расположен в районе Бронкс. Шестеро из девяти пострадавших  в результате случившегося являются детьми. Известно, что двое из них в настоящий момент находятся в тяжелом состоянии.

Отмечается, что взрывом выбило дверь квартиры, вследствие чего она вылетела на улицу и застряла на дереве.

ЕТ

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