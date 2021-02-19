В Нью-Йорке произошел взрыв газа, пострадали девять человек

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19 февраля 2021, 09:06 Источник: ABC

Нью-Йорк, pixabay.com

В минувший четверг, 18 февраля, в одной из квартир Нью-Йорка прогремел взрыв газа. Согласно последней информации журналистов, в результате случившегося пострадали девять человек, в частности, дети.

Уточняется, что взрыв газа произошел на втором этаже жилого дома, который расположен в районе Бронкс. Шестеро из девяти пострадавших в результате случившегося являются детьми. Известно, что двое из них в настоящий момент находятся в тяжелом состоянии.

Отмечается, что взрывом выбило дверь квартиры, вследствие чего она вылетела на улицу и застряла на дереве.