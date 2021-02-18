Взрыв 39-этажного отеля «Трамп-Плаза» попал на видео

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18 февраля 2021, 16:54

фото: Дональд Трамп, Liu Jie/ XinHua /globallookpress.com

В Атлантик-Сити (штат Нью-Джерси) взорвали 39-этажное здание гостиницы с казино «Трамп-Плаза», который принадлежал бывшему президенту США Дональду Трампу. Соответствующее видео разместили на YouTube-канале местного портала nj.com.

Власти американского города Атлантик-Сити в штате Нью-Джерси выставили на аукцион право снести здание по случаю поражения кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа на всеобщих выборах в США. Разрушить гостиницу решили с помощью направленного взрыва.

Отмечается, что посмотреть на снос популярной гостиницы пришли многие местные жители.

Здание открылось в мае 1984 года, а в 2016 году после его закрытия права собственности перешли компании Трампа. Однако в 2020 году власти подняли вопрос о сносе, поскольку отель начал разрушаться.

Средства, полученные с торгов, будут направлены на развитие городского юношеского клуба.