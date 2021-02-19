Пушков назвал «комплексом неполноценности» восхищение мнением Запада о «Спутнике V»

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19 февраля 2021, 07:50 Источник: Telegram

сенатор Алексей Пушков, Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков назвал восхищение перед признанием российских достижений со стороны Запада "проявлением комплекса неполноценности".

Таким образом сенатор прокомментировал публикации ряда российских СМИ о материале немецкой газеты Welt, в котором положительно описывается российская вакцина "Спутник V".

Алексей Пушков призвал не цитировать "эту чушь" и не восхищаться тем, что успехи России признали неизвестные журналисты из страны, где полный локдаун в связи с пандемией COVID-19 и не хватает вакцины. По мнению сенатора, текст, опубликованный в издании, является высокомерным. Он также призвал всех "изживать комплекс неполноценности".