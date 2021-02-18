Немецкий дипломат Борис Руге призвал Запад к сотрудничеству с РФ и Китаем

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18 февраля 2021, 18:57 Источник: МИД ФРГ

флаг Германии, фото: pixabay.com

Замглавы Мюнхенской конференции по безопасности (MSC), немецкий дипломат Борис Руге заявил, что Запад нуждается в сотрудничестве с Россией «в определенном объеме» для решения глобальных задач.

«В 2021 году мы хотим, исходя из выборов (президента США) Джо Байдена, использовать шанс и указать на то, что есть возможность для обновления трансатлантического партнерства, которое в известной степени является предпосылкой для активизации мультилатерализма и решения глобальных проблем. Для этого, конечно, нужен также Китай, если речь идет о климате, нужно также в определенном объеме сотрудничество со стороны России», - пояснил он.

Руге отметил, что роль политики власти сегодня изменилась по сравнению с прошлыми годами из-за вызовов со стороны РФ и Китая. Также он напомнил об изменениях из-за климата и пандемии коронавируса.

Напомним, что в 2021 году 57-я Мюнхенская конференция по безопасности была запланирована на 19-21 февраля, но организаторы решили ее перенести в связи с локдауном, введенным в Германии.

Экс-депутат Европарламента Митрофанов заявил, что санкции против россиян - шаг к эскалации конфликта между РФ и Западом.