Жителям Техаса запретили пить воду из-под крана

Семи миллионам жителей Техаса рекомендовали кипятить водопроводную воду, поскольку она может быть опасна для употребления.
Это связано с аномальными холодами, которые пришли на юг США, и привели к перебоям с электроэнергией и подачей воды. По данным властей штата, проблемы с водоснабжением затронули не менее четверти миллиона человек.
На этой неделе в штате была зафиксирована самая холодная за 30 лет погода - температура опустилась до 18 градусов мороза, в неутепленных домах начали лопаться трубы.
Ранее сообщалось, что в Кремле посоветовали США волноваться не за «Северный поток - 2», а за миллионы жителей Техаса, оставшихся без света.
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