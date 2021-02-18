Жителям Техаса запретили пить воду из-под крана

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18 февраля 2021, 16:51 Источник: Интерфакс

Фото: pixabay.com

Семи миллионам жителей Техаса рекомендовали кипятить водопроводную воду, поскольку она может быть опасна для употребления.

Это связано с аномальными холодами, которые пришли на юг США, и привели к перебоям с электроэнергией и подачей воды. По данным властей штата, проблемы с водоснабжением затронули не менее четверти миллиона человек.

На этой неделе в штате была зафиксирована самая холодная за 30 лет погода - температура опустилась до 18 градусов мороза, в неутепленных домах начали лопаться трубы.

Ранее сообщалось, что в Кремле посоветовали США волноваться не за «Северный поток - 2», а за миллионы жителей Техаса, оставшихся без света.