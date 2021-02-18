В Кремле посоветовали США волноваться не за «Северный поток — 2», а за миллионы жителей Техаса

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18 февраля 2021, 14:24 Источник: Интерфакс

Nord Steram 2, globallookpress.com/

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков посоветовал американским властям интересоваться не газопроводом «Северный поток — 2», а побеспокоиться за миллионы жителей Техаса, оставшихся без электричества из-за аномальных холодов.

Песков отметил, что «Северный поток — 2» не касается энергообеспечения США, а вот «для энергетической безопасности европейского континента, особенно в условиях турбулентности с климатическими изменениями» этот «проект очень хороший».

Отвечая на заявление пресс-секретаря Джо Байдена Джен Псаки о том, что США против реализации газопровода, Песков отметил, что сейчас в морозы Хьюстону, Техасу газ бы не помешал.

По словам пресс-секретаря Путина, в Кремле не знают о переговорах США и Германии на тему проекта, но из многочисленных заявлений коллег в ФРГ следует, что газопровод «Северный поток — 2» нужно достроить и запустить.

Глава правления «Нафтогаза» Коболев назвал вопросом жизни и смерти остановку строительства «Северного потока – 2» для Украины.