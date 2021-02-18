В США за сутки выявили более 68 тысяч случаев заражения коронавирусом

Аргументы Недели → В мире 13+

18 февраля 2021, 15:30 Источник: РИА Новости

Скорая помощь. Фото: pixabay.com

Количество случаев заражения коронавирусом в США за прошедшие сутки увеличилось более чем на 68 тысяч.

По данным университета Джонса Хопкинса, за этот же период времени в стране скончались более 2,3 тысячи человек.

Общее число случаев заражения коронавирусом с начала эпидемии в США достигло 27 827 804, скончались 490 717 пациентов с подтвержденным COVID-19.

Ранее сообщалось, что начато расследование возможного сокрытия истинного числа жертв COVID-19 в штате Нью-Йорк.