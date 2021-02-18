Начато расследование возможного сокрытия истинного числа жертв COVID-19 в штате Нью-Йорк

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18 февраля 2021, 13:35 Источник: ТАСС

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Телекомпания ABC сообщила, что ФБР и прокуратура Бруклина приступили к расследованию в отношении администрации губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, которая подозревается в сокрытии подлинного количества жертв эпидемии коронавируса в домах престарелых штата весной и летом 2020 года.

По информации источника, судебные повестки для дачи показаний уже направлены сотрудникам администрации губернатора, причастным к предоставлению данных о числе умерших в штате от последствий заражения COVID-19.

Особое внимание уделено отчетности об умерших в домах престарелых Нью-Йорка. Известно, что ранее администрация штата отчиталась о порядка 8,7 тыс. умерших в этих учреждениях по указанным причинам, но этот показатель, возможно, был сознательно занижен на 50%. Десятого февраля на закрытой встрече с законодателями-демократами помощница Куомо Мелисса Дероза призналась в том, что администрация штата препятствовала предоставлению таких данных, когда они были официально затребованы в августе соответствующими службами. По данным The New York Times, Дероза рассказала, что поступивший в то время запрос напугал администрацию Куомо, так как там сочли, что эта информация может быть использована федеральными властями против руководства штата. В окружении губернатора решили, что истинные и довольно высокие показатели смертности от COVID-19 могут сыграть на руку действующему тогда президенту США Дональду Трампу и увеличить его шансы на победу на выборах.

«Он начал сообщать в Twitter, что мы всех убиваем в домах престарелых. Он развернул кампанию против [губернатора-демократа штата Нью-Джерси Фила] Мерфи, против [губернатора-демократа штата Калифорния Гэвина] Ньюсома, против [губернатора-демократа штата Мичиган Гретхен] Уитмер», - процитировала Дерозу газета New York Post.

В администрации Куомо решили по личным и партийным соображениям подождать до завершения выборов с обнародованием информации более чем о 13 тыс. жителей штата, умерших на тот момент в домах престарелых от последствий заражения COVID-19. Решено было сообщить лишь о 8 671 умершем.