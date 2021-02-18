В Кремле заявили, что Украина является недружественным России государством

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18 февраля 2021, 13:45 Источник: РИА "Новости"

Кремль, pixabay.com

В Кремле в четверг, 18 февраля, заявили, что Украина не является дружественным для России государством. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков.

По словам Пескова, Украина – это суверенное государство, которое не является дружественным для РФ. Пресс-секретарь Владимира Путина уточнил, что Москва приходит к этому выводу, поскольку в украинской политике постоянно доминируют антироссийские действия.

Дмитрий Песков подчеркнул, что Украина имеет очень серьезную проблему на юго-востоке своей территории, однако власти страны пока не могут или не хотят справиться с ней посредством выполнения минского комплекса мер.

Напомним, ранее сегодня лава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев выразил мнение, что остановка строительства газопровода "Северный поток – 2" является "вопросом жизни и смерти" для украинских граждан.