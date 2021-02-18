Глава правления «Нафтогаза» назвал вопросом жизни и смерти остановку строительства «Северного потока – 2»

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18 февраля 2021, 07:51 Источник: РИА "Новости"

строительство газопровода, J.Koehler via www.imago-images.d/www.imago-images.de

Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев выразил мнение, что остановка строительства газопровода "Северный поток – 2" является "вопросом жизни и смерти" для украинских граждан.

Андрей Коболев полагает, что, завершение данного проекта "сделает Украину беззащитной перед российской военной агрессией".

По словам главы правления НАК "Нафтогаз Украины", сейчас, пока через территорию страны производится транзит газа в страны Европы, украинская ГТС якобы представляет собой "часть системы обороны" государства. Однако в случае возникновения возможности изменения географии поставок газа в Евросоюз положение Украины в данной сфере изменится, вследствие чего страна якобы станет гораздо более уязвимой перед "агрессией" со стороны РФ.