Поляки высмеяли правительство за отказ от «Северного потока-2» при закупке российского газа

Читатели польских СМИ высмеяли приятельство из-за новости о рекордном экспорте Газпрома в европейские страны, отметив, что это только доказывает необходимость строительства трубопровода «Северный поток-2».
В материале газеты Interia говорится, что в январе поставки российского газа в Польшу увеличились на 89,9 процента. При этом местные жители удивлены решением властей о закупке российского газа после критики в адрес Москвы.
«Вы только посмотрите! Наше правительство не хотело русского газа, а тут вдруг мы стали его закупать в два раза больше», - написал один из пользователей.
Другие напомнили, что западные страны пророчили Газпрому банкротство, а также отказывались от строительства «Северного потока-2».
«Как так можно? Ведь "настоящий поляк" должен не покупать "этот русский газ", а героически мерзнуть со всей своей семьей», - пошутил комментатор.
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