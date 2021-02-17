Поляки высмеяли правительство за отказ от «Северного потока-2» при закупке российского газа

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17 февраля 2021, 21:52 Источник: inosmi.ru

трубы, фото:Jens Büttner/ZB/ globallookpress.com

Читатели польских СМИ высмеяли приятельство из-за новости о рекордном экспорте Газпрома в европейские страны, отметив, что это только доказывает необходимость строительства трубопровода «Северный поток-2».

В материале газеты Interia говорится, что в январе поставки российского газа в Польшу увеличились на 89,9 процента. При этом местные жители удивлены решением властей о закупке российского газа после критики в адрес Москвы.

«Вы только посмотрите! Наше правительство не хотело русского газа, а тут вдруг мы стали его закупать в два раза больше», - написал один из пользователей.

Другие напомнили, что западные страны пророчили Газпрому банкротство, а также отказывались от строительства «Северного потока-2».

«Как так можно? Ведь "настоящий поляк" должен не покупать "этот русский газ", а героически мерзнуть со всей своей семьей», - пошутил комментатор.