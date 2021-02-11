Премьер Польши назвал строительство «Северного потока - 2» «шагом за спиной Европы»

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11 февраля 2021, 16:21 [ «Аргументы Недели» ]

трубы для строительства "СП-2", фото: Stefan Sauer/dpa/ globallookpress.com

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что «пора прекратить» строительство трубопровода «Северный поток-2». По его словам, это не компенсация от России, а «антиевропейский проект».

«… послевоенные долги не выплачены, «Северный поток-2» это не компенсация. Это шаг за спиной Европы, антиевропейский проект, который вскоре может послужить агрессивной политике России», - высказал он в Twitter.

Моравецкий отметил, что строительство трубопровода увеличивает зависимость Евросоюза, подрывает экономику и безопасность.

Ранее глава МИД ФРГ Хайко Маас выразил мнение, что отказ от «Северного потокв-2» лишит Европу рычагов давления на Россию.