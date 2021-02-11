Премьер Польши назвал строительство «Северного потока - 2» «шагом за спиной Европы»
11 февраля 2021, 16:21[ «Аргументы Недели» ]
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что «пора прекратить» строительство трубопровода «Северный поток-2». По его словам, это не компенсация от России, а «антиевропейский проект».
«… послевоенные долги не выплачены, «Северный поток-2» это не компенсация. Это шаг за спиной Европы, антиевропейский проект, который вскоре может послужить агрессивной политике России», - высказал он в Twitter.
Моравецкий отметил, что строительство трубопровода увеличивает зависимость Евросоюза, подрывает экономику и безопасность.
Ранее глава МИД ФРГ Хайко Маасвыразил мнение, что отказ от «Северного потокв-2» лишит Европу рычагов давления на Россию.
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