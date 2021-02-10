Глава МИД ФРГ Маас считает, что отказ от «Северного потока – 2» лишит Европу рычагов давления на Россию
10 февраля 2021, 19:48[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Глава Министерства иностранных дел ФРГ Хайко Маас в среду, 10 февраля, выразил мнение, что отказ от строительства газопровода "Северный поток - 2" лишит Европу рычагов давления на Российскую Федерацию.
Маас призвал задуматься о "геостратегических последствиях" отказа от реализации дпнного проекта. Дипломат заметил, что есть страны, требующие от Германии остановить строительство "Северного потока – 2", а сами в это время увеличивающие поставки тяжелой нефти из РФ. Глава МИД ФРГ имел в виду Соединенные Штаты Америки.
Хайко Маас также предостерег от экономической изоляции России, так как, по его мнению, это может привести к ее большему сближению с Китаем.
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