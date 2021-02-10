Издание Der Spiegel предрекло «руины» в Европе в случае остановки строительства «Северного потока – 2»

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10 февраля 2021, 15:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Der Spiegel

трубы для строительства газопровода, Stefan Sauer/dpa

Немецкое издание Der Spiegel опубликовало материал, в котором специалисты проанализировали вероятные последствия от остановки строительства "Северного потока – 2". В тексте предрекаются «руины» в Европе.

В публикации подчеркивается, что Германия навредит самой себе, если откажется от строительства газопровода. А прекращение укладки в свою очередь приведет к тому, что в Европе останутся "промышленные руины", которые не подойдут даже для музеев, поскольку трубы проложены под землей.

Автор материала также обратил внимание на то, что отказ от завершения проекта "Северный поток – 2" нецелесообразен для Германии в первую очередь по экономическим причинам, а санкции, которые введены американской стороной на участвующие в строительстве компании, продиктованы исключительно желанием США продвинуть в Европе собственный газ.