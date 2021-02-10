Издание Der Spiegel предрекло «руины» в Европе в случае остановки строительства «Северного потока – 2»
10 февраля 2021, 15:58[ «Аргументы Недели» ]Источник: Der Spiegel
Немецкое издание Der Spiegel опубликовало материал, в котором специалисты проанализировали вероятные последствия от остановки строительства "Северного потока – 2". В тексте предрекаются «руины» в Европе.
В публикации подчеркивается, что Германия навредит самой себе, если откажется от строительства газопровода. А прекращение укладки в свою очередь приведет к тому, что в Европе останутся "промышленные руины", которые не подойдут даже для музеев, поскольку трубы проложены под землей.
Автор материала также обратил внимание на то, что отказ от завершения проекта "Северный поток – 2" нецелесообразен для Германии в первую очередь по экономическим причинам, а санкции, которые введены американской стороной на участвующие в строительстве компании, продиктованы исключительно желанием США продвинуть в Европе собственный газ.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.