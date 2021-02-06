Судно «Фортуна» закончило подготовку и начало укладку «Северного потока-2» в водах Дании

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6 февраля 2021, 20:51 [ «Аргументы Недели» ]

Строительство «Северного потока-2», фото: Jens Büttner / globallookpress.com

Судно-трубоукладчик "Фортуна" завершило морские испытания и сегодня, 6 февраля начало укладку "Северного потока-2" в водах Дании. Об этом сообщили в компании-операторе проекта Nord Stream 2.

Ранее судно проводило подготовительные работы по возобновлению строительства газопровода. Более подробную информацию о строительстве и дальнейших планах оператор планирует сообщить позже. Nord Stream 2 AG уточнил, что работы ведутся в соответствии со всеми разрешениями.

Джо Байден считает "Северный поток-2" плохой сделкой для Европы.