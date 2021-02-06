Судно «Фортуна» закончило подготовку и начало укладку «Северного потока-2» в водах Дании
6 февраля 2021, 20:51[ «Аргументы Недели» ]
Судно-трубоукладчик "Фортуна" завершило морские испытания и сегодня, 6 февраля начало укладку "Северного потока-2" в водах Дании. Об этом сообщили в компании-операторе проекта Nord Stream 2.
Ранее судно проводило подготовительные работы по возобновлению строительства газопровода. Более подробную информацию о строительстве и дальнейших планах оператор планирует сообщить позже. Nord Stream 2 AG уточнил, что работы ведутся в соответствии со всеми разрешениями.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.