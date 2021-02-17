ЕК разработала программу по изучению новых штаммов коронавируса

Аргументы Недели → В мире 13+

17 февраля 2021, 19:51 Источник: ТАСС

Урсула фон дер Ляйен, фото: Nicolas Landemard/Keystone Press Agency/ globallookpress.com

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕК запускает программу по изучению новых штаммов коронавирусной инфекции. По ее словам, они стараются оперативно реагировать на появление очередных мутаций.

«Чтобы оставаться впереди волны инфекций, мы запускаем сегодня Европейский план действий по биологической защите под названием HERA Incubator», - высказала она.

Ляйен отметила, что новые варианты коронавируса быстро распространяются. Данный план будет включать €75 млн финансирования из бюджета ЕС на разработку специализированных тестов для выявления штаммов COVID-19 и запуск системы обмена информацией о клинических испытаниях препаратов, вакцин и тестов в европейских странах, создание ускоренных процедур утверждения вакцин, которая будет предусматривать постоянный обмен информацией производителей с Европейским агентством лекарственных средств (EMA), а также наращивание производственных мощностей по производству препарата в странах ЕС.

«Ситуация меняется, появляются новые штаммы. До настоящего момента вакцины, одобренные в Европе, эффективны против новых вариантов, но эти варианты более опасны, могут привести к большим потерям», - пояснила глава ЕК.

Ранее Ляйен заявила, что Россия продвигает вакцину «Спутник V» за границей в ущерб своему населению.