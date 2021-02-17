Глава Еврокомиссии не понимает, зачем РФ продвигает «Спутник V» за рубежом в ущерб своему населению

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Россия продвигает вакцину против новой коронавирусной инфекции «Спутник V» за границей в ущерб своему населению. По ее словам, масштабы прививания в РФ недостаточны.
«Мы все еще не можем понять, почему Россия предлагает теоретически миллионы и миллионы доз, в то время как прогресс в вакцинации ее собственного населения пока недостаточен», - высказала она.
Кроме того, Ляйен отметила, что разработчик российской вакцины «Спутник V» «еще не обращался за рыночным разрешением на поставки в Евросоюз». Она добавила, что препарат не производится в европейских странах, поэтому для его разрешения в ЕС необходимы «инспекции предприятий по его производству». Глава ЕК пояснила, что один из ключевых моментов поставок - это стабильный и высококачественный процесс производства.
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