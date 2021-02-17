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Путин: «Противники «Северного потока - 2» стремятся заставить Россию платить за события на Украине»

, 13:43 Источник: Интерфакс

Путин: «Противники «Северного потока - 2» стремятся заставить Россию платить за события на Украине»
В. Путин, Фото с сайте Кремля

Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с лидерами четырех парламентских фракцией заявил о стремлении противников строительства газопровода «Северный поток 2» заплатить Россию за события на Украине.

В отношении проекта «Северный поток 2» санкции ввели США при президенте Дональде Трампе.
Некоторые европейские компании отказались продолжать участние в строительстве.

Комментируя ситуацию вокруг строящегося газопровода, Путин задал вопрос и сам на него ответил:
«Почему все так крутятся вокруг «Северного потока 2»? Хотят заставить Россию платить за их геополитический проект на Украине».

Строительство газопровода, по которому российский газ пойдет напрямую в Германию, завершено более чем на 95%. Работы возобновились в начале февраля.

ИЧ

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