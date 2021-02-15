Вице-премьер РФ Новак: «Северный поток – 2» завершен более чем на 95%

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15 февраля 2021, 08:46

фото: Северный поток - 2, Nord Steram 2 / globallookpress.com

Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что газопровод «Северный поток-2» на текущий момент построен уже более чем на 95%. По его словам, проект будет завершён, несмотря на деструктивные действия США.

«"Северный поток - 2" - это коммерческий проект, который реализуется в первую очередь иностранными компаниями, которые заинтересованы в поставках газа из России. Компанией "Газпром" создано совместное предприятие, которое практически уже более чем на 95% реализовало этот проект», - пояснил он в эфире программы «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на телеканале «Россия-1».

Новак отметил, что в строительстве трубопровода заинтересованы европейские страны и компании. Вице-премьер добавил, что США оказывают на «Северный поток-2» деструктивное влияние, которое затягивает его реализацию, но он все равно будет достроен. Политик уточнил, что проект полностью соответствует европейскому законодательству.

«Здесь просто есть такая конкурентная борьба со стороны американских партнеров, которые хотят поставлять свой сжиженный природный газ в Европу, то есть, по сути дела, это нерыночные методы конкуренции. А если говорить о законодательстве, юридической стороне вопроса, этот проект абсолютно законен, соответствует всем требованиям европейского законодательства, поэтому и страны, которые участвуют в нем, они заинтересованы в реализации этого проекта», - резюмировал он. Новак уверен, что трубопровод не будет простаивать после завершения строительства.