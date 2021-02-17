Технологии 3D-печати востребованы на Земле и в космосе

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17 февраля 2021, 12:34 Источник: Эхо Москвы

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

В Нью-Йорке продается дом, полностью напечатанный на 3D-принтере. Утверждается, что в США это первый подобный объект. Стоимость дома площадью 70 кв. м составляет 300 тысяч долларов. На его печать ушло всего 48 часов. Известно, что такие здания уже есть в Китае, Дубае, России, Франции, Испании и некоторых других странах.

3D-печать востребована в архитектуре, где необходимо создание макетов. Аддитивные технологии позволяют сделать их очень точно и быстро.

В медицине такую технологию успешно используют для создания протезов, так как их делают по индивидуальным параметрам. Известно, что в период пандемии владельцы 3D-принтеров объединились в волонтерское движение и стали печатать защитные маски, щитки и переходники для соединения масок с вирусно-бактериальными фильтрами для медработников.

С помощью аддитивных технологий в последнее время учатся создавать органы человека. Prellis Biologics планирует запустить продажу структур сосудистой ткани. Компания в дальнейшем планирует заниматься трансплантацией органов, распечатанных на 3D-принтере.

В автомобилестроении некоторые производители позволили клиентам персонализировать элементы отделки. Такую услугу ранее предлагал BMW для автомобиля MINI. Volkswagen использовала детали, изготовленные на 3D-принтере, на гоночном автомобиле Motorsport's I.D. R Pikes Peak. Bugatti с помощью аддитивных технологий создала из титанового сплава моноблочный суппорт тормоза. Он почти в два раза легче кованого алюминиевого и превосходит его в прочности.

В России Центр аддитивных технологий создал комплектующие для двигателя ПД-14, который в прошлом году поднял в воздух самолет МС-21. В настоящее время в космосе находится спутник «Ярило» с распечатанным терморегулирующим корпусом детектора гамма-излучения. Сообщалось, что NASA планирует использовать 3D-печать для создания жилья на Луне и Марсе, а также для создания космических кораблей прямо на орбите.

По данным Statista, в 2020 году объем рынка 3D-печати составил $17,5 млрд против $14,5 в 2019 году. Ожидается рост до $21 млрд в 2021 году.

О том, что еще нас ждет в будущем, читайте в книге Игоря Диденко "НеВенец творения".