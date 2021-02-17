Издание War On The Rocks назвало Россию единственной страной, которая может попытаться массированно атаковать США ядерным оружием

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17 февраля 2021, 11:10

Военные учения, MOD Russia / globallookpress.com

Российская Федерация является единственным государством, которое может попытаться массированно атаковать Соединенные Штаты своим ядерным оружием. Такая точка зрения высказана в публикации, размещенной на страницах американских СМИ.

Как полагает издание War On The Rocks, Вашингтону следует сосредоточить свои усилия на том, чтобы сдерживать от «первого массированного удара» именно Москву. В процитированном материале отмечается, что с этой целью необходимо осуществить работы по модернизации ракет Minuteman, которые позволили бы продлить срок службы данных снарядов.

Ранее сегодня отечественный ресурс Avia.pro написал, что самолеты Су-27 подготовили для уничтожения американских B-1B Lancer в Норвегии в случае их провокаций возле границ РФ.