Издание War On The Rocks назвало Россию единственной страной, которая может попытаться массированно атаковать США ядерным оружием
17 февраля 2021, 11:10
Российская Федерация является единственным государством, которое может попытаться массированно атаковать Соединенные Штаты своим ядерным оружием. Такая точка зрения высказана в публикации, размещенной на страницах американских СМИ.
Как полагает издание War On The Rocks, Вашингтону следует сосредоточить свои усилия на том, чтобы сдерживать от «первого массированного удара» именно Москву. В процитированном материале отмечается, что с этой целью необходимо осуществить работы по модернизации ракет Minuteman, которые позволили бы продлить срок службы данных снарядов.
Ранее сегодня отечественный ресурс Avia.pro написал, что самолеты Су-27 подготовили для уничтожения американских B-1B Lancer в Норвегии в случае их провокаций возле границ РФ.
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